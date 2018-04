FC Emmen laat Omran Haydary transfervrij vertrekken

Deel dit artikel:











VOETBAL - Omran Haydary zal FC Emmen komende zomer gaan verlaten. De 20 jarige spits had eigenlijk nog een contract tot de zomer van 2019, maar ziet te weinig perspectief bij de Drentse club.

De aanvaller kreeg in zijn evaluatiegesprek te horen dat hij niet hoefde te rekenen op veel speelminuten het komend seizoen.



'Jeugdspelers kloppen op de deur'

FC Emmen-directeur Ben Haverkort: “Tijdens de evaluatiegesprekken bespreken we met alle spelers het perspectief voor het komende seizoen, zo ook met Omran. Hij gaf aan dat hij voor zijn ontwikkeling écht meer minuten zou moeten maken. Bij FC Emmen kunnen we dit echter niet garanderen, zeker gezien het feit dat ook onze eigen jeugdspelers op de deur beginnen te kloppen. Daarom hebben we in gezamenlijkheid besloten de doorlopende overeenkomst na afloop van het huidige seizoen te beëindigen.”



'Ik wil meer spelen'

Omran Haydary: ”Het is in het belang van mijn voetbalcarrière dat ik ga spelen. Dat had ik graag bij FC Emmen gedaan, maar in alle eerlijkheid hebben ze me gezegd dat de kans op veel meer speelminuten waarschijnlijk niet groot zou zijn. Dan is het wellicht het beste dat ik op zoek ga naar een andere club waar ik meer aan spelen toe kom.”



vier goals

Haydary kwam afgelopen zomer over vanuit de jeugdopleiding van Roda JC. Hij maakte in 12 optredens in de hoofdmacht vier competitietreffers.