Deel dit artikel:











Inwoners Nieuw-Dordrecht en Oranjedorp profiteren mee van grootste zonnepark van Drenthe Marcel ten Caat, Herman Idema, René van der Weide en Roland Pechtold bij het bouwbord. (foto: zonnepark Oranjepoort / Jan Anninga)

ORANJEDORP - Eind dit jaar moet het klaar zijn, het grootste zonnepark tot nu toe in Drenthe. Vanmiddag werd het startschot gegeven. Zonnepark Oranjepoort aan de A37 bij bedrijvenpark Bargermeer-Zuid wordt zo’n 35 hectare groot. Omwonenden profiteren mee.

Geschreven door Steven Stegen

Het plan voor het enorme zonnepark, dat 90.000 zonnepanelen omvat en waarmee zo’n 10.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien, stamt uit januari 2016.



Dat nu al de schop de grond in kan is volgens Herman Idema van de vereniging parkmanagement bedrijventerreinen Emmen (VPB) heel bijzonder en ook tekenend voor de opstelling van de gemeente Emmen. “We zijn heel trots dat we dit kunnen realiseren.”



Het bijzondere aan zonnepark Oranjepoort is niet alleen de omvang, maar ook dat het een lokaal initiatief is, dat zo veel mogelijk door lokale bedrijven wordt gebouwd. “Hier geen grote buitenlandse spelers die de klus doen en dan weer weg zijn”, vertelde Idema bij de starthandeling, het onthullen van het bouwbord.



Testlocatie

Op het zonnepark komt ook een testlocatie, een ‘fieldlab’. “Daar kunnen nieuwe toepassingen onder echte omstandigheden worden getest. Denk aan opslag van energie. We gaan daar heel nadrukkelijk het onderwijs in Emmen nauw bij betrekken”, aldus Idema.



Bewoners profiteren

De initiatiefnemers van het zonnepark laten bewoners van Nieuw-Dordrecht en Oranjedorp meeprofiteren. Bijna 1500 panelen worden beschikbaar gesteld voor een coöperatie. “Dat is goed nieuws voor de bewoners. De 850 gezinnen in de dorpen kunnen daarmee voor zo’n 17 procent in hun energiebehoefte voorzien, dus dat scheelt ze geld”, vertelt Marcel ten Caat van de coöperatie. Tegen de bouw van het zonnepark is geen enkel bezwaar ingediend.