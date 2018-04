Bezoek koning Willem-Alexander live bij RTV Drenthe

ASSEN - Het bezoek dat de koning vandaag brengt aan de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord, is live te zien op TV Drenthe en op onze website. Ook op Radio Drenthe kunt u het bezoek van de vorst op de voet volgen.

De uitzending op tv en online begint om 11.30 uur. Op Radio Drenthe wordt u vanaf 11.15 uur op de hoogte gehouden.We volgen de koning tijdens zijn bezoek aan Frederiksoord, waarbij hij begint bij huis Westerbeek. Daar is tweehonderd jaar geleden in 1818 de kolonie gesticht door Johannes van den Bosch. Daarna gaat de vorst door naar de voormalige tuinbouwschool waar hij een aantal projecten te zien krijgt. Hij eindigt een stukje verderop bij het nieuwe Huis van Weldadigheid.Wil je meer weten over de geschiedenis van Frederiksoord? Lees dan ook het bericht ' 200 jaar Frederiksoord: de verzorgingsstaat in het klein '.Wat hem te wachten staat, met wie hij praat en hoe het verdere programma eruitziet, is te volgen via onze interactieve video