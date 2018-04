Deel dit artikel:











Sterkhouder Hurry-Up vertrekt uit Zwartemeer Vaidas Trainavicius vertrekt bij Hurry-Up

HANDBAL - Triest nieuws voor handbalvereniging Hurry-Up uit Zwartemeer, want spelmaker Vaidas Trainavicius vertrekt na dit seizoen bij de Drentse club. Hurry-Up kon niet aan de financiële eisen van de middenopbouwer uit Litouwen voldoen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Trainavicius is inmiddels in gesprek met een andere club die uitkomt in de BENE-League.



Op advies van Cibulskis naar Zwartemeer

De Litouwer streek in 2014 neer in Zwartemeer. Na een goed woordje van publiekslieveling Cibulskis kwam hij over van VHC Šviesa. Al snel groeide Trainavicius uit tot de bepalende speler van de oranjehemden.



Drie halve finales

Met Trainavicius promoveerde Hurry-Up twee seizoenen geleden naar het hoogste niveau: de BENE-League en bereikte de Drentse club vorig seizoen drie halve finales: die om de beker, de landstitel en de Europacup.



Komst Tim Remer, Vrgoc onduidelijk

Het vertrek van Trainavicius is een tegenvaller voor Hurry-Up. Bouwend aan een nieuwe ploeg, met een verlaagd spelersbudget, wist de club uit de BENE-League zich onlangs wel te versterken met Tim Remer. Onduidelijk is nog of de Kroatische cirkespeler Dragan Vrgoc in Zwartemeer blijft.