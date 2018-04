Deel dit artikel:











Nestkastjes bij voetbalvelden goed voor gras en spreeuwen Er zijn nestkastjes geplaatst bij de voetbalvelden van Asser Boys (foto: Chiel van Veen / RTV Drenthe)

ASSEN - Bij de voetbalvelden van Asser Boys hangen nestkastjes voor spreeuwen. Een win-win-actie, want zo kan de spreeuw naar hartenlust engerlingen uit het veld halen, die op hun beurt de velden beschadigen.

Volgens Bert Dijkstra van Landschapsbeheer Drenthe heeft de spreeuw het moeilijk. "Op dit moment zijn er zo'n 50.000 paartjes. In 1980 waren dat er nog 100.000", zegt Dijkstra. Het is vaak lastig voor de spreeuwen om én een plek te vinden waar kort gras is, waar ze makkelijk insecten uit kunnen halen, én ze kunnen broeden. "Door de spreeuwen te lokken naar de voetbalvelden, kunnen deze vogels de engerlingen uit het veld eten en hebben ze met de nestkastjes een broedplaats."



Vernield veld

Daar heeft de voetbalclub ook profijt van, want de engerlingen, larven van de kever, vernielen het veld. Daar kan Jan Püper van Asser Boys over meepraten. "Als er engerlingen zijn, kunnen we niet voetballen. Die vreten het gras kapot. En als die beestjes er zijn komen kraaien erop af die het veld verder vernielen", zegt Püper. "Vier jaar geleden hebben we een week of zes, zeven niet kunnen voetballen. We zijn daarom blij met de komst van de komst van de nestkastjes."



Of de nestkastjes hun vruchten afwerpen, is nog te vroeg om te zeggen, volgens Püper. "Ze hangen er pas een week of zes. Dus we wachten het nog even af."