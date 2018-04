Stil protest tegen zonnepark Alteveer

ALTEVEER - Tientallen omwonenden hebben stilzwijgend hun mening laten horen op een inloop-avond van een groot zonnepark bij Alteveer. Gekleed in witte T-shirts met de tekst 'Zonnepark Trekgatenweg: Nee' lieten zij blijken dat er bar weinig draagvlak is voor het zonnepark.

Zonnepark Alteveer is een initiatief van agrarisch ondernemer Richard Kimman en project-ontwikkelaar Groen Leven. In november werd het plan naar buiten gebracht en ging het om 60 hectare. Ondertussen is dat 82 hectare. Vanwege die wijziging komt er een nieuwe vergunningaanvraag bij de gemeente Hoogeveen.Op de inloopavond in dorpshuis De Alke laat Richard Kimman verstek gaan. Een projectleider van GroenLeven is er wel. Hij wil geen discussie met de volle zaal, maar gaat wel het gesprek aan bij een informatiebord.Woordvoerder van de omwonenden is Wessel Bakker, gepensioneerd boer. "We willen aangeven dat dit te veel en te groot is. Als omwonenden zijn we er absoluut tegen. Dit accepteren we niet."Het plan is door de initiatiefnemer de afgelopen maanden op verschillende manieren aangepast. Zo is de opstelling van de zonnepanelen een kwart slag gedraaid, zodat die overeen komt met de kavelrichting. Ook worden de grote watergangen behouden en komt er heesterbeplanting om het park heen. Om hete park komt ook een hekwerk van twee meter hoog. Midden in het zonnepark komt een plas-dras natuurlijk grasland en blijven de elzenbomen staan.Op de protesterende dorpsbewoners maken de aanpassingen weinig indruk. De omvang is voor hen het enige dat telt. Bakker: "Wij zeggen dat kan in zo'n gebied niet."Toch zijn er in de buurtschap tussen Hoogeveen en het dorp Alteveer ook een paar boeren die in het plan mee willen participeren. Het zijn de enigen tot nu toe. Een papier waarop belangstellenden zich kunnen inschrijven blijft leeg liggen op de informatietafel.