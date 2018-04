Deel dit artikel:











Gerald Sibon wordt hoofdtrainer van vv Heerenveen Gerald Sibon (rechs) met oud-Ajacied Jari Litmanen (foto: ANP JASPER RUHE)

VOETBAL - Gerald Sibon wordt volgend seizoen hoofdtrainer van hoofdklasser vv Heerenveen. Het is voor de Drent overigens niet zijn eerste club als eindverantwoordelijke. De geboren Dalenaar is namelijk sinds januari hoofdtrainer van zondagderdeklasser Udiros.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Onlangs liet hij weten dat hij zich toch vooral wilde inzetten als spitsentrainer, maar daar is dus toch verandering in gekomen.



De oud-aanvaller die zijn loopbaan begon in zijn geboorteplaats Dalen en later speelde voor onder andere Ajax, PSV, Twente, Melbourne Heart, Sheffield Wednesday en Heerenveen kijkt uit naar de nieuwe uitdaging. "Ik heb heel veel zin om met een stel jonge jongens aan het werk te gaan."



Of dat daadwerkelijk in de hoofdklasse gaat gebeuren is overigens nog de vraag. vv Heerenveen vecht namelijk tegen degradatie.