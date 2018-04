Uitslagen inhaalduels zondagvoetbal: Achilles 1894 lacht, Gieten helpt Dalen en VAKO haalt sportieve gram

VOETBAL - Goed nieuws voor Achilles 1894. Twee concurrenten van de Asser zondaghoofdklasser leden namelijk duur puntenverlies, want Silvolde speelde op eigen veld gelijk in het inhaalduel tegen Leonidas. Het bleef bij 0-0. Daardoor blijft Achilles 1894 staan op de tweede plek, met slechts twee punten achterstand op koploper SJC.

GOMOS heeft geen kind aan Forward

VAKO-speler Manzeza ziekenhuis in getrapt met dubbele beenbreuk

SJC komt overigens nog op bezoek in Assen, namelijk op 13 mei. De formatie van trainer Paul Weerman heeft de titel in de hoofdklasse A dus volledig in eigen handen.In de 2e kllasse K blijft GOMOS in de race voor de derde promotie in vier jaar tijd. De club uit Norg won op eigen veld gemakkelijk van Forward (4-0) en staat nu tweede achter Stadspark. Het verschil tussen beide ploegen is vier punten, maar GOMOS heeft een duel minder gespeeld.In de 3e klasse B haalde VAKO sportieve revanche op HSC. Het duel, dat een maand geleden werd gestaakt bij een 2-3 stand na een beenbreuk voor VAKO-speler Andre Manzeza, werd vanavond uitgespeeld. VAKO maakte al snel via Patrick Steenbergen de 3-3 en bij de stand bleef het.Gieten blijft het uitstekend doen in de 3e klasse C. De ploeg die er uitstekend voorstaat in de 3e periode ontfutselde heel knap koploper Dalfsen een punt. In Gieten werd het 1-1. Overigens was dit een inhaalduel uit de eerste periode. Door de zege van Gieten profiteerde Dalen, dat op eigen veld met 4-3 won van SVV'04. Dalfsen heeft nu 50 punten uit 20 duels, terwijl Dalen er 48 heeft, maar dan uit 19. In deze klasse worden 26 wedstrijden gespeeld.Titan blijft in de race voor het kampioenschap in de 4e klasse D. De formatie uit Nieuw Weerdinge won met 3-0 van HOC en blijft daardoor in het kielzog van koploper WKE'16. De club uit Emmen heeft 48 punten uit 18 wedstrijden en Titan volgt met 43 uit 17. Overigens spelen beide ploegen nog tegen elkaar.Hieronder alle uitslagen van vanavond:Silvolde - Leonidas 0-0GOMOS - Forward 4-0Olyphia - SC Erica 0-2Beilen - Valthermond 3-0VAKO - HSC 3-3 (restant 35 minuten, stand was 2-3)Siddeburen - Wildervank 1-0Dalen - SVV'04 4-3Gieten - Dalfsen 1-1CEC - Sleen 0-1Twedo - Weerdinge 4-1Trinitas - FC Oldemarkt 0-4De Wilper Boys - Donkerbroek 4-1Gieterveen - Harkstede 3-1MOVV - Sellingen 2-5Titan - HOC 3-0Oldeholtpade - Ruinen 5-1VENO - Pesse 5-0Kuinre - Ulu Spor (morgenavond)Sport Vereent - Houtigehage 2-5Eenrum - Yde de Punt 7-0 (woensdagavond)Buinerveen - Roswinkel 1-1Gasselternijveen - Buinen 4-3