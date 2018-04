Deel dit artikel:











Steekpartij in Assen voorkomen, wel twee mannen opgepakt Een omstander kon een steekpartij voorkomen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Twee agressieve mannen van 23 en 38 jaar zijn rond middernacht opgepakt in Assen.

De politie kreeg gisteravond laat een melding van een steekpartij aan de Beilerstraat in de stad. Toen agenten bij de vechtersbazen kwamen, bleek dat een omstander had kunnen voorkomen dat er gestoken werd.



Maar de Assenaren hadden wel geweld gebruikt. De ene man is aangehouden voor een poging tot zware mishandeling en de ander voor bedreiging.



De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wil verder nog niks zeggen.