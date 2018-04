Deel dit artikel:











FC Emmen-doelman Telgenkamp: De bodem van de put is bereikt Dennis Telgenkamp

VOETBAL - Vier punten uit de laatste twee wedstrijden moeten in principe voldoende zijn voor FC Emmen om zich rechtstreeks te plaatsen voor de halve finale van de play-offs. Op papier moet dat te doen zijn, want de Drentse club treft met FC Den Bosch en Jong FC Utrecht twee ploegen die ver onder Emmen staan. Maar op basis van de resultaten van de laatste weken is dat geen vanzelfsprekendheid.

Sinds afgelopen vrijdag voelt FC Emmen de hete adem in de nek van Cambuur Leeuwarden. De Friezen hebben op dit moment nog maar twee punten minder dan Emmen, maar hebben wel een minder doelsaldo (FC Emmen staat op +7, terwijl Cambuur op +1 staat). Overigens vormen ook Almere City en MVV nog een bedreiging voor FC Emmen, al bedraagt de achterstand van deze twee clubs vijf punten.



"Ik maak me het meest zorgen om ons spel"

Het gat naar de eerste concurrent was twee weken geleden nog 8 punten, maar na drie 3-2 nederlagen op rij (tegen FC Volendam, Telstar en Jong Ajax) is Emmen die riante voorprong bijna kwijt. Toch is dat voor FC Emmen-doelman Dennis Telgenkamp, niet het meest zorgelijke van de laatste weken. "Nee, dat is toch vooral ons spel. Natuurlijk gaat het om de punten, maar het één is onlosmakelijk verbonden aan het ander. Wat de reden is waarom het wat minder is, durf ik niet te zeggen. Misschien dachten we onbewust dat we er al waren. Ik denk in ieder geval niet dat het te maken had met onrust over contracten en onderhandelingen. In ieder geval is dat bij mij niet het geval."



Tweede helft in Amsterdam

De tweede helft tegen Jong Ajax, vorige week vrijdag, gaf de doelman in ieder geval weer wat vertrouwen. "Die tweede helft daar was goed en daar kunnen we verder mee. De bodem van de put waarin we zaten is daar in de eerste 45 minuten bereikt. Nu is het zaak om de lijn van de tweede helft door te trekken tegen FC Den Bosch."



"We gaan niet rekenen"

Overigens is Emmen niet van plan om te gaan rekenen. "Nee, dat moeten we niet doen. We moeten tegen Den Bosch niet gaan spelen op een punt ofzo en dan denken dat we het volgende week tegen Jong FC Utrecht gaan afmaken. Ons motto is altijd nog geweest dat we voor de overwinning spelen. Dat moeten we gewoon blijven doen."



'Ik voel de waardering, maar wil niet een mooie kans mislopen'

De 30-jarige Telgenkamp is bezig aan zijn derde jaar bij FC Emmen en kan bij de Drentse club een nieuw contract ondertekenen, maar heeft de leiding van de club te kennen gegeven eerst te willen wachten. "Ik wil de mogelijkheid op een mooie stap niet in de weg staan door te vroeg te tekenen. Vooropgesteld, ik heb het hier prima naar mijn zin. De club is tevreden, ik voel waardering en dat is ook wat waard. Toch is er ergens nog de drang om het op een hoger niveau of in het buitenland ook eens te laten zien. Ja, ik had een optie in het contract kunnen laten opnemen maar zover kwam het niet in het gesprek en daarna hebben we ook niet meer om tafel gezeten."



FC Den Bosch - FC Emmen begint vanavond om 20.00 uur en is live te volgen op Radio Drenthe.