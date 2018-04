Doodsoorzaak veulentje Valthe wordt nooit duidelijk

VALTHE - De doodsoorzaak van het veulentje dat is gevonden in een weiland bij Valthe kan niet meer worden achterhaald, zegt het Faunafonds.

De dood van het dier kan het werk zijn van een wolf, maar ook van een ander dier, zoals een vos.Het veulen is afgelopen maandag gevonden en lag toen al langere tijd in het weiland. Een DNA-onderzoek naar de doodsoorzaak is volgens het Faunafonds niet mogelijk, omdat dit binnen 24 uur na de dood moet worden gedaan.Na de ontdekking zijn er wildcamera's geplaatst bij het weiland en is besloten het veulen er te laten liggen. Op de beelden is te zien dat een vos nog met het dier aan de haal is gegaan.De provincie liet eerder vanmorgen nog weten dat de eigenaar van het veulen aanvankelijk dacht dat het veulen misschien dood was geboren. Dat klopt niet, zegt het Faunafonds. Het veulen had zand in de hoeven en moet dus op de benen hebben gestaan na de geboorte.Gisteren meldde een wijkagent dat er een veulentje was doodgebeten door waarschijnlijk een wolf.