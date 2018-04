Extra bussen tijdens Koningsdag

ASSEN - Qbuzz en Arriva zetten rondom Koningsdag extra bussen in.

In de avond voorafgaand aan Koningsdag rijden buslijnen extra ritten en veel buslijnen rijden ook de hele nacht door, om feestvierders naar huis te brengen."Zo rijden Q-linklijnen en Qliner-lijnen van Groningen richting Leek, Roden, Annen, Delfzijl, Emmen, Drachten, Assen en Stadskanaal minimaal twee keer per uur. Ook veel streeklijnen rijden de hele nacht door, waaronder streeklijn 74/110 van Emmen via Valthermond en Stadskanaal naar Veendam", laat het OV-bureau Groningen Drenthe weten.Op Koningsdag zelf rijden tot twee uur 's nachts veel extra bussen. Qbuzz en Arriva verwachten veel reizigers die richting Groningen gaan en weer terug. Koning Willem-Alexander komt dit jaar naar de stad.Wil je weten op welke tijden de bussen op jouw traject rijden? Ga dan naar qbuzz.nl/gd