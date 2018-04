Drie verdachten drugslab Zuidlaren opnieuw langer vast

ZUIDLAREN - De drie mannen die zijn opgepakt bij de ontdekking van een drugslab in Zuidlaren blijven langer vastzitten.

De politie ontdekte het drugslab twee weken geleden in een loods aan het Bolwerk in Zuidlaren. Agenten vielen het gebouw binnen en verwachtten een hennepplantage aan te treffen, maar in de loods bleken ook een drugslab en grondstoffen voor synthetische drugs aanwezig.De politie vond 300 wietplanten, ongeveer 10.000 hennepstekken en een grote hoeveelheid chemicaliën. Het onderzoek leidde ook naar een woning in Emmen, die is doorzocht. De politie nam onder meer vier auto’s, telefoons en contant geld in beslag.Op het moment van de politie-inval waren zes mensen aanwezig bij de loods. Het ging om drie vrouwen uit de gemeente Groningen en Loppersum en drie mannen, van wie er een uit Emmen komt. De andere twee hebben geen vaste woon- of verblijfplaats.De raadkamer van de rechtbank bepaalde deze week dat het voorarrest tegen de drie mannen wordt verlengd. De 63-jarige man uit Emmen blijft 90 dagen langer vastzitten, de twee andere mannen 30 dagen. De vrouwen werden een aantal dagen na de inval alweer vrijgelaten.