Stelling: Ik ben trots op koning Willem-Alexander

FREDERIKSOORD - Koning Willem-Alexander bezoekt vandaag de tweehonderdste verjaardag van de Maatschappij van Weldadigheid.

De koning laat zich vandaag onder meer bijpraten over de geschiedenis van bijvoorbeeld Frederiksoord, een van de vroegere armenkoloniën. RTV Drenthe zendt het bezoek van Willem-Alexander vandaag live uit. Gaat u kijken? Of heeft u niet zoveel met het koningshuis?De laatste jaren daalde de steun voor de monarchie steeds, maar vorig jaar steeg die juist. Zo'n 70 procent gaf toen aan achter het koningshuis te staan. Koning Willem-Alexander lijkt sinds zijn aantreding in 2013 wel wat losser en toegankelijker dan zijn voorganger, Beatrix. Zo hoeft hij niet per se aangesproken te worden met 'majesteit', maar wil hij vooral dat mensen zich op hun gemak voelen bij hem.Wat vindt u van Willem-Alexander? Bent u trots op onze koning, of heeft u geen binding met het koningshuis?