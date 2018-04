Opinie: Haydary was een mislukte gok van clubleiding FC Emmen

VOETBAL - Zeven maanden geleden gaf FC Emmen Omran Haydary nog een nieuw contract om te voorkomen, zoals de clubleiding het destijds verwoordde, dat het talent zomaar de deur uit zou lopen.

FC Emmen laat Haydary transfervrij vertrekken

Gisteren werd bekend dat dit laatste toch gaat gebeuren. FC Emmen en de 20-jarige aanvaller ontbinden het contract, dat in principe nog doorliep tot de zomer van 2020. Een kwestie van miscommunicatie: De speler die gehaald werd door de clubleiding, maar niet past in het plaatje van de trainer.Natuurlijk ging het ineens razendsnel met Haydary. De pijlsnelle spits, die vorig zomer overkwam van de jeugd van Roda JC maakte indruk in het begin van oktober. Door blessures van Mario Bilate en Michiel Hemmen kreeg Haydary plotseling een kans in de basis, terwijl trainer Dick Lukkien kort daarvoor nog zei dat de jongeling nog niet klaar was om te starten. Haydary beschaamde het vertrouwen van Lukkien niet. Hij werkte zich een slag in de rondte, scoorde twee goals en de fans sloten de Nederlandse Afghaan in hun harten.Haydary had echter een minimumcontract en omdat de clubleiding niet wilde dat de revelatie van het seizoen (zoals hij op dat moment werd beschreven in diverse media) zomaar de deur uit kon lopen kreeg hij een nieuw en verbeterd contract.Maar zoals zo vaak met jonge spelers volgde na een goede periode een mindere fase. Tegen Jong AZ en FC Volendam kwam Haydary in het stuk niet voor en liet hij zien dat hij vooral tactisch tekort kwam. Daarnaast werden Hemmen en ook Jansen fitter en fitter en bleek eerstgenoemde ook nog eens beslissend in enkele wedstrijden, waardoor Haydary zijn basisplek weer verloor.Met een vrijwel volledig fitte selectie kwam FC Emmen daarna uit de (korte) winterstop, waarna Lukkien logischerwijs koos voor zijn favoriete elftal met een geheel eigen spelopvatting: voetballend van achteruit en vooral dominant. Een opvatting die uitstekend past bij aanvallers als Anco Jansen, Alexander Bannink, Mario Bilate, Cas Peters en (inmiddels ook) Thijs Dallinga, maar een stuk minder bij Omran Haydary die het toch vooral moet hebben van opportunisme of vanuit de counter.Dat laatste hoeft geen probleem te zijn, want dan kan een speler nog altijd bruikbaar zijn. Echter kwam FC Emmen dit seizoen nauwelijks in die situaties terecht. De Drentse club was vrijwel altijd de bovenliggende partij en als de stand wel een keer riep om opportunisme was er geen enkele ruimte in de hechte defensies van de tegenstander en was er meer behoefte aan een hoge bal in de zestien en een kopspecialist (zo werd Siekman al een paar keer ingebracht als 'oorlogmaker' in de vijandelijk zestien).In het evaluatiegesprek tussen de technische staf en Haydary werd dit besproken en werd de aanvaller ook verteld dat de situatie voor komend seizoen niet zal veranderen. Lukkien wil doorontwikkelen en dat wil hij terecht met de spelers die passen in het spel dat hij voor ogen heeft. Haydary begreep de boodschap en koos eieren voor zijn geld.Had dit voorkomen kunnen worden? Met een beetje huiswerk van de clubleiding misschien wel. Je weet immers hoe de trainer denkt en wil werken. Kortom, het was een gok die verkeerd uitpakte. Dat kan en mag een keertje, zeker omdat het de club niet veel geld heeft gekost. Aan de andere kant is het ook een wijze les voor de toekomst.