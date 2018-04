Deel dit artikel:











Vrijspraak voor vermeende hennepteler De rechtbank sprak de man vrij (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Een 32-jarige oud-inwoner van Hoogeveen is vrijgesproken voor het runnen van een hennepkwekerij. Hij hoeft de eerder geschatte winst van 54.000 euro niet terug te betalen.

De verdachte woonde aan de Grutto en had via internet spullen gekocht om een kwekerij mee te kunnen beginnen. "Ik zat toen in een slechte periode", vertelde de man.



"Ik had geld nodig en dit leek me de snelste manier." Maar de man - die nu in Den Haag woont - benadrukte de kwekerij nooit volledig te hebben opgebouwd. "Ik ben in de tussentijd geopereerd aan mijn knie en kwam er uiteindelijk niet aan toe."



Vermoedens

Toch trokken buren aan de bel, omdat ze vermoedens hadden van een hennepkwekerij. De politie vond alle benodigdheden voor een hennepkwekerij en ook hennepresten en bloempotten vol met potgrond in de woning.



Maar van een functionerende kwekerij ontbrak ieder spoor. Op basis van de vondsten presenteerden agenten toch een fikse rekening. De man moest minimaal 14 kilo wiet hebben geoogst. De winst, ruim 54.000 euro, mocht de man inleveren.



Geen bewijs

De man en zijn advocaat gingen daar stevig tegenin: de man blowde veel en dat veroorzaakte volgens hem de sterke wietgeur in de buurt. De aangetroffen spullen oogden inderdaad gebruikt, want ze waren tweedehands. De rechter vindt ook dat niet kan worden bewezen dat de man inderdaad een hennepkwekerij had opgezet.