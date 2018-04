Deel dit artikel:











ProRail wil onbewaakte spoorwegovergangen in Drenthe sluiten Archieffoto van een onbewaakte spoorwegovergang (foto: Lex van Lieshout/ANP)

ASSEN - ProRail gaat nog dit jaar minstens 25 onbewaakte overwegen aanpakken om ze veiliger te maken.

Hoeveel daarvan in Drenthe liggen, is onbekend. Volgens een woordvoerder wordt daarover nog onderhandeld met betrokken partijen. Een groot deel van de onbewaakte overgangen ligt in het noordoosten van ons land.



"Het kan zo maar zijn dat een aantal onbewaakte overgangen in Drenthe dit jaar al sluit en anders volgend jaar", aldus de woordvoerder.



Lokale overheden en ook omwonenden worden in de plannen betrokken om de overgangen te sluiten. Soms stuit de sluiting van een onbewaakte overgang op verzet, omdat omwonenden dan een stuk moeten omrijden om het spoor over te steken.



Sluiten

ProRail zet vooral in op het sluiten van de onbewaakte overgangen en niet op het vervangen door een bewaakte overgang. Dat levert volgens het bedrijf de meest veilige situatie op. "Een snelweg kent ook geen overweg", aldus de woordvoerder.



Bovendien is de aanleg van een bewaakte spoorwegovergang ook nog eens heel duur. "De financiële consequenties zijn groot. Het plaatsen van een spoorwegovergang met spoorbomen en waarschuwingsbellen kost al gauw acht ton", aldus een woordvoerder.



Dodelijk ongeluk

Afgelopen woensdag kwam in het Gelderse Aalten een automobilist om het leven bij een botsing met een trein op een onbewaakte spoorwegovergang. "Onbewaakte overgangen zijn niet meer van deze tijd. Daar moet zo snel mogelijk een einde aan komen", zo liet een ProRail-woordvoerder na dat ongeluk weten. ProRail wil dat alle onbewaakte overgangen over een paar jaar verleden tijd zijn.