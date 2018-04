Deel dit artikel:











'De koning is heel betrokken bij de Maatschappij van Weldadigheid' Rikus Jager was een van de mensen die de koning ontving (foto: RTV Drenthe)

FREDERIKSOORD - Een trotse Rikus Jager vandaag in Frederiksoord. De burgemeester van de gemeente Westerveld vindt het bezoek van koning Willem-Alexander geweldig. "Ik ben altijd een trotse burgemeester, maar vandaag is wel heel bijzonder ja. En we hebben er ook nog een schitterend weer bij."

Volgens Jager toont de koning oprechte belangstelling voor het verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid, dat vandaag haar tweehonderdste verjaardag viert. "Hij praat overtuigend, het is niet iets wat hij heeft ingestudeerd. Het bezoek is iets wat hem al heel erg lang bezighoudt", aldus Jager.



Jager was een van de mensen die met de koning in Huis Westerbeek was. Waar daarbinnen precies is besproken, wil hij niet vertellen. "We hebben het over veel onderwerpen gehad, bijvoorbeeld over de ontwikkelingen binnen de Maatschappij", vertelt Jager. "Zijn betrokkenheid bleek hier ook uit, want hij gaf ons wat tips. Maar wat die tips zijn, ga ik niet vertellen."