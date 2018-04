Deel dit artikel:











'Het was heel interessant om de koning te ontmoeten' De man was erg onder de indruk van de koning (foto: RTV Drenthe)

FREDERIKSOORD - Mensen van zorgboerderij Het Kiemhuis hebben koning Willem-Alexander vandaag tijdens zijn bezoek aan de Maatschappij van Weldadigheid een schilderij van lieveheersbeestjes overhandigd.

In Het Kiemhuis kunnen onder meer dementerende ouderen terecht, maar ook mensen met psychische problemen of mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. "Het was heel spannend", vertelt een van de begeleiders. "We zijn weken bezig geweest met de voorbereidingen, maar iedereen was de laatste dagen wel erg zenuwachtig. Maar het ging heel goed."



Een van de ouderen die het schilderij overhandigde was onder de indruk van de koning. "Het was heel interessant om hem te ontmoeten", zegt hij. "Ik heb een hand van hem gehad. Maar het ging allemaal snel."