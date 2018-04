Wethoudersclub is rond in Noordenveld

RODEN - Het team van vier wethouders in Noordenveld is rond. Er komt weer een coalitie van Gemeentebelangen, PvdA/GroenLinks, CDA en ChristenUnie.

CDA en ChristenUnie hebben vanmorgen Jeroen Westendorp (36) als gezamenlijke kandidaat-wethouder gepresenteerd. Hij is sinds 2012 fractievoorzitter van de ChristenUnie.De afgelopen twee bestuursperiodes werkten CDA en ChristenUnie ook al samen in Noordenveld. Toen leverde het CDA de wethouder. Tot begin vorig jaar was dat Gerrit Alssema, maar die stopte om gezondheidsredenen, en is vervangen door de Zuid-Hollandse Jos Huizinga.Gemeentebelangen, dat als grote winnaar in Noordenveld van 7 naar 9 zetels ging, levert weer twee wethouders. Dat zijn lijsttrekker Henk Kosters, die al wethouder was, en nieuwkomer Kirsten Ipema PvdA en GroenLinks besloten eerder dit jaar nauw samen te werken, en voerden samen campagne. PvdA'er Alex Wekema is namens beide partijen weer wethouder.De huidige coalitie met vijf partijen heeft 17 van de 23 raadszetels. Komende week wordt in Noordenveld met alle fracties verder gesproken over een breed raadsakkoord.