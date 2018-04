Kijk terug: Het Pauperparadijs treedt op voor de koning

FREDERIKSOORD - De acteurs van Het Pauperparadijs hebben vanmiddag speciaal voor het bezoek van de koning een bewerking van hun succesvolle theaterstuk opgevoerd.

Koning Willem-Alexander was vandaag in Frederiksoord voor de viering van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid. In de voorstelling werd op theatrale wijze verteld dat men trots is op het voortzetten van het gedachtegoed en de idealen van Johannes van den Bosch.