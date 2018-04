Deel dit artikel:











Matpartij C’est La Vie: vrijspraak en taakstraf voor broers uit Emmen De vechtpartij was tijdens het C'est la Vie festival in Emmen (foto: Kim Stellingwerf)

EMMEN - De rechtszaak over een opstootje tijdens het Emmer C’est La Vie Festival in 2016, had voor elk van twee betrokken broers uit Emmen een compleet andere uitkomst. De een werd vrijdag in Assen vrijgesproken, de ander kreeg een taakstraf van 60 uur opgelegd.

De aanstichter van de ruzie, een 39-jarige plaatsgenoot, werd veroordeeld tot het betalen van een voorwaardelijke boete van 500 euro.



De twee broers, 28 en 26 jaar oud, bezochten in 2016 het festival en waren samen met vrienden onderweg van het Raadhuisplein naar de Grote Kerk. De 28-jarige man stootte in de drukte tegen de 39-jarige man aan. "Ik wou mij omdraaien om excuses te maken, maar ik had meteen een klap te pakken", vertelde hij in de rechtszaal. Hij hield er een bloedlip aan over. Vervolgens benaderde de ruziemaker hem en zijn vrienden op een agressieve manier, vervolgde hij zijn verhaal. "Het beeld ging bij mij op zwart en toen heb ik uitgehaald. Een beetje uit noodzaak."



Door de vuistslag belandde de 39-jarige man op de straat. De 26-jarige broer zag toen dat de man weer opkrabbelde. "Ik wou voorkomen dat hij opnieuw mijn broer zou lastig vallen. Dus heb ik hem toen een schop verkocht. Dat kan tegen zijn schouder of tegen zijn hoofd zijn geweest." De 39-jarige man raakte daardoor buiten westen.



Tijdens de zitting toonde de rechtbank nog beelden die gemaakt waren door een getuige met een telefoon. Daarop was te zien hoe de 26-jarige broer met zijn been een stampende beweging richting het lichaam van de gevloerde man maakte.



Na afloop deden alle partijen over en weer aangifte. De 39-jarige man, die overigens niet op de zitting verscheen, eiste een schadevergoeding van ruim 1200 euro. Niet alleen waren zijn spullen vernield, zoals een telefoon en een zonnebril, ook vond hij dat hij recht had op smartengeld. Hij betoogde tegenover de politie dat niet hij, maar de 28-jarige man de eerste klap uitdeelde.



De officier van justitie en de rechter wezen echter beide de 39-jarige als aanstichter aan. De eerste vond wel dat hij een stuk minder dan de anderen uit de strijd was gekomen. Ze eiste daarom geldboetes voor de 39-jarige en 28-jarige man en een taakstraf voor de jongste broer. De advocaat van de oudere broer pleitte dat er in zijn geval was gehandeld uit noodweer. De rechter deelde die opvatting en kwam daarom tot vrijspraak.



Tot slot kon de 39-jarige man, vanwege zijn aandeel, fluiten naar zijn schadevergoeding.