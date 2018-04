Toneelstuk Tjerk Vermaning op plek omstreden vondsten

HOOGERSMILDE - Theatergezelschap PeerGrouP speelt deze zomer de voorstelling 'De affaire Vermaning' op de plek waar de amateurarcheoloog zijn omstreden vondsten deed.

Op het land werd vandaag een kort voorproefje gegeven van de voorstelling. Volgens regisseur Dirk Bruinsma kan deze voorstelling eigenlijk alleen op die plek gespeeld worden. "We spelen op het land van Johan en Gea, daar waar die omstreden vondst is gedaan. De vuistbijl van Hoogersmilde. Het wordt een prachtige voorstelling. "Het theaterstuk 'De affaire Vermaning' gaat over het leven van de omstreden amateurarcheoloog Tjerk Vermaning. Vermaning vond in Hoogersmilde sporen van een kampement van Neanderthalers van ruim 50.000 jaar geleden. Pers en de wetenschap waren enthousiast totdat er in 1975 een wetenschappelijk rapport verscheen, waarin de echtheid van de vondsten in twijfel werd getrokken.Er volgden rechtszaken en er ontstond een grote kloof tussen de amateur- en beroepsarcheologen. Bij gebrek aan bewijs is Vermaning in hoger beroep vrijgesproken voor vervalsingen door het Hof in Leeuwarden.Op het land wordt een arena gemaakt waar elke voorstelling zo'n vierhonderd mensen kunnen komen kijken. "Mensen kijken naar de arena van Tjerk. Vier tribunes en iedereen kijkt naar het midden. Daar ontvouwt zich dan het verhaal van Tjerk", zegt regisseur Bruinsma.Acteur Mads Wittermans speelt deze zomer de omstreden archeoloog Tjerk Vermaning. De acteur komt uit het Noorden en speelde al in meerdere stukken van de PeerGrouP. Wittermans heeft ontzettend veel zin om de voorstelling te gaan spelen. "Het is een ontzettend aparte man. Het is ook wel een beetje een boefje, maar ook eerlijk en oprecht. Het is ook een straatknokker. Een leuke kerel en interessante man."PeerGrouP zoekt nog mensen die een rol willen spelen in de voorstelling. "Het gaat om grote en kleine rollen. Rollen met en zonder tekst. We moeten nog heel veel mensen hebben", zegt Bruinsma.De voorstelling wordt in de maand september meerdere malen opgevoerd. Tegelijkertijd is er ook een tentoonstelling over Vermaning te zien in het Drents Museum.