Het is van 'mogen' naar 'moeten' voor FC Emmen

VOETBAL - Met nog twee duels te gaan heeft FC Emmen nog maar twee punten voorsprong op de naaste belager, Cambuur, voor een directe plek in de halve finale van de play-offs en dus kan de Drentse club zich geen misstap meer veroorloven.

De situatie is veranderd van 'mogen' in 'moeten'. Gezien de optredens van FC Emmen in de laatste weken misschien maar goed ook. Ook al is het lastig te verklaren en niet met zekerheid te stellen, het gevoel was toch wel dat (een deel van) de spelers niet 100% gaven in de veronderstelling dat de halve finale al binnen was. En de komende twee duels zal Emmen, hoe dan ook, 100% moeten geven.Ook FC Emmen-trainer Dick Lukkien vroeg zich dat de afgelopen weken veelvuldig af, met als dieptepunt de eerste helft tegen Jong Ajax vorige vrijdag. De Drentse club droop met een kansloze 3-0 achterstand van het veld voor een kwartiertje pauze. "Op dat moment had ik wel zoiets van 'het kan twee kanten op'. Of Ajax gaat door op dezelfde voet en wij ook of we laten zien dat het tot hier en niet verder was.""Als je zo speelt als voor rust in Amsterdam hebben we ook niets te zoeken in de play-offs. Maar in de tweede helft heb ik wel gezien dat ze een antwoord hadden, waardoor ik met een positief gevoel kijk naar de komende wedstrijden. Te beginnen vanavond met het duel in Den Bosch. Een ploeg die vecht voor haar laatste kans op het bereiken van de play-offs."Lukkien borduurt, qua opstelling' ook verder op de tweede helft op De Toekomst. Gersom Klok start als linksback en Michael Chacon lost Hilal Ben Moussa af op het middenveld. In het centrum van de verdediging keert Jeroen Veldmate terug. Dat gaat ten koste van Keziah Veendorp, die volgens Lukkien de laatste weken bij veel tegengoals betrokken is.In uitwedstrijden heeft de formatie van trainer Dick Lukkien een naam opgebouwd, het verlies tegen Jong Ajax was ook pas de tweede uitnederlaag in dit jaar. Dat gegeven wekt enig vertrouwen, aan de andere kant is FC Den Bosch in eigen huis een voor FC Emmen altijd een lastig te bespelen tegenstander. Van de laatste tien wedstrijden in Den Bosch won de thuisploeg zes keer, drie keer werd gelijkgespeeld en slechts een maal won FC Emmen.FC Den Bosch - FC Emmen begint om 20.00 uur en is live te volgen op Radio Drenthe