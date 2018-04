Deel dit artikel:











Anderhalf jaar jeugddetentie en werkstraf na steekpartij De steekpartij was het gevolg van een drugsruzie (foto: Pixabay.com)

HOOGEVEEN - De rechtbank in Groningen veroordeelde vandaag een 19-jarige man uit Groningen voor poging tot doodslag tot een jeugdgevangenisstraf van veertien maanden. Twaalf maanden hiervan zijn voorwaardelijk. Daarnaast moet de man 200 uur werkstraf doen. De steekpartij op 10 oktober vorig jaar in Hoogeveen waarbij een 19-jarige man uit die plaats bijna overleed, was een ruzie om drugsgeld.





De beide Groningers vluchtten de trein naar Meppel in en lieten het slachtoffer bloedend en in kritieke toestand achter. De 19-jarige man uit Groningen bekende dat hij had gestoken. Hij meende dat hij werd aangevallen door de Hoogevener. Maar noodweer vond de rechtbank niet bewezen. De Stadjer moet zich laten behandelen en hij mag geen contact zoeken met het slachtoffer. Ook moet hij 8500 euro betalen aan het slachtoffer.