Groeten uit Grolloo: Bas Dost heeft groot gelijk

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje.

In verband met een bezoek van de koning aan Drenthe is er vrijdag geen Warming-Up, maar wel een column van Derksen. Deze keer gaat het over Bas Dost.



Dost liet deze week weten te stoppen als international en Derksen geeft de spits van Sporting groot gelijk. De speelwijze van Oranje zorgt ervoor dat de spits nauwelijks bruikbare ballen krijgt. De snor snapt de keuze van Dost dan ook heel goed. "Ik geef je groot gelijk dat je de handdoek gegooid hebt. Laat je zeker niet piepelen door die Koeman."