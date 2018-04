Deel dit artikel:











Woning in Westerbork gesloten om wietplantage In de woning zat een wietplantage (archieffoto: Van Oost Media)

WESTERBORK - De burgemeester van Midden-Drenthe heeft een woning in Westerbork laten sluiten omdat er een hennepkwekerij in was ontdekt.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat het om een professionele kwekerij gaat. De kwekerij vormt een potentieel gevaar voor de directe omgeving. De woning is voor drie maanden dicht.