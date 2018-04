Aantal lintjes in Drenthe weer in de lift

ASSEN - 71 Drenten kregen vandaag een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Gerda Boersema uit Tynaarlo, hoogleraar Ko de Ridder uit Roden en hoogleraar Robert Lensink uit Anloo zijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Zes Drenten kregen de onderscheiding Ridder: melkschapenhouder Leo de Vos uit Peize, Grieteke van Luijt-Huisman uit Emmen, dhr. W. Melenberg uit Emmen, dhr. K.W.H. Rooze uit Ruinerwold, dhr. J.A. de Boer uit Paterswolde en mevr. W.R. Vording uit Bovensmilde.De overige 62 Drenten zijn onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Onder hen twee echtparen. Met 71 lintjes in totaal is dat aanzienlijk meer dan vorig jaar, toen 53 onderscheidingen zijn uitgereikt. In 2016 kregen 62 Drenten een lintje.Van de gedecoreerden is 62 procent man en 38 procent vrouw. Dat is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde.De meeste lintjes werden vandaag in Emmen uitgereikt. Daar kregen dertien mensen een onderscheiding. Westerveld is de enige gemeente in de provincie waar geen lintjes werden opgespeld.