Wethouder Frits Alberts bij afscheid: Het vak is er niet makkelijker op geworden De afscheidsreceptie van Frits Alberts, die sinds 2002 wethouder was in Borger-Odoorn (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

EXLOO - Tot aan de laatste dag vond hij het leuk. Maar het werk als wethouder is er niet makkelijker op geworden. Dat zei Frits Alberts vanmiddag bij zijn afscheidsreceptie in Exloo. De CDA’er was sinds 2002 wethouder in Borger-Odoorn en was daarmee de langst zittende bestuurder van Drenthe.

Geschreven door Steven Stegen

Helemaal klaar is Alberts nog niet, hij is nu nog demissionair wethouder, maar de verwachting is dat het nieuwe college van Gemeentebelangen, D66 en VVD binnen een aantal weken aantreedt. Alberts had eerder zelf al aangegeven niet nog een periode te ambiëren als wethouder.



Alberts haalde bij zijn afscheid aan dat het vak zwaarder is geworden. “De druk is toegenomen, de communicatie gaat tegenwoordig razendsnel. En je moet steeds zichtbaarder zijn. En niet onbelangrijk: de taken die gemeenten hebben uit te voeren zijn ook heel wat zwaarder. Dat vier van de tien wethouders hun termijn niet uitzitten is veelzeggend.”



Alberts maakte in Drenthe en daarbuiten furore met zijn ideeën en beleid op het sociale vlak. Onder zijn leiding kwamen de sociale teams in Borger-Odoorn van de grond. Door dichter bij de mensen te zitten en sneller hulp te bieden kan vaak worden voorkomen dat mensen verder in de problemen komen en later veel duurdere zorg nodig hebben. “Het sociale domein heeft me altijd aangetrokken, ik doe graag iets voor de mensen aan de onderkant van de samenleving.”



Meer naar buiten

Alberts had een belangrijke tip voor de vele bestuurders in de zaal: “Ga meer naar buiten. Begin de dag niet automatisch op het gemeentehuis. Daar lopen de dingen wel door, je moet als wethouder zeker de helft van je tijd naar buiten, naar de mensen, want daar haal je op wat je te doen staat.”