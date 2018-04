Deel dit artikel:











Regerend wereldkampioen Jonathan Rae heerst op TT Circuit Jonathan Rea heerst op het TT Circuit (foto: EPA/ Javier Cebollada)

MOTORSPORT - Drievoudig wereldkampioen Superikes Jonathan Rea heeft vanmiddag op het TT Circuit van Assen de snelste ronde (1'35.630) gereden tijdens de vrije training. Hij verbeterde zijn tijd van vanmorgen. Ook toen was hij al de snelste.

De Rotterdammer Michael van der Mark reed vanmorgen de tweede tijd (1'35.931). Alleen Rea was toen sneller. Vanmiddag kon hij z'n tijd van vanochtend niet meer verbeteren en reed hij de tiende tijd van het veld. Overall reed Van der Mark de derde tijd van de dag.



Zware val

Jake Gagne, van het Honda Red Bull Ten Kate Team uit Nieuwleusen, kwam tijdens de tweede trainingssessie hard ten val. Bij het uitkomen van Duikersloot kwam de Amerikaan naast de kerbstones waardoor zijn achterband grip verloor. Daarbij schoot het vizier van z'n helm los, waardoor Gagne met open vizier door de grindbak vloog. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar het team heeft inmiddels laten weten dat Gagne het naar omstandigheden goed maakt. Hij is dit weekend de enige rijder voor Ten Kate. Leon Camier haakte vorig weekend al geblesseerd af.



Supersport300

Walid Khan uit Emmen kwam vanmorgen tijdens de eerste vrije training tot de tiende tijd (1'52.735) in het WK Supersport 300. In zijn tweede trainingssessie was hij de nummer dertig van het veld in 1'54.933. Landgenoot Scott Deroue liet in de tweede vrije training met 1.50.887 de snelste tijd van de dag noteren.