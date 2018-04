Tweestrijd boeren bij komst zonnepark naar Alteveer

ALTEVEER - "Ik was tegen en eigenlijk ben ik dat nog steeds", dat zegt Jannie Stam uit Alteveer. Samen met haar man heeft ze een loonbedrijf met eigen landerijen. Ze waren tegen de komst van een 60 hectare groot zonnepark, maar stellen nu toch tien hectare ter beschikking.

Het park is een initiatief van agrarisch ondernemer Richard Kimman. De panelen komen voor het grootste deel op zijn eigen grond. GroenLeven is de projectontwikkelaar.Jannie Stam sprak in november nog in bij de gemeenteraad van Hoogeveen. Daar vertelde ze dat het zonnepark op een weidevogelgebied komt te liggen. Na afloop sprak burgemeester Karel Loohuis haar aan: "En toen zeiden de burgemeester en de wethouder tegen mij: 'De weidevogels kunnen het niet tegenhouden.' Toen had ik zoiets van wie zijn wij dan, laten zij maar beslissen."Maar veel buren aan de weg tussen Hoogeveen en Alteveer hebben sindsdien protestborden in de tuin staan. Zij hielden donderdagavond een stil protest bij een inloopbijeenkomst in het dorpshuis. De bewoners droegen witte t-shirts met de tekst 'Zonnepark Trekgatenweg NEE'.Jannie Stam en haar man zaten tussen de protesterende dorpsgenoten. Een lastige situatie: "Best wel. Ze zeggen van eerst was je zo tegen. Ik ben eigenlijk nog wel tegen. Maar er moet wat veranderen als het om energie gaat. En als Kimman gelijk krijgt van de gemeente en het zonnepark komt tot aan ons land, waarom zullen we dan niet meedoen?"Ook een andere boer uit het dorp die eerst tegen was, heeft zich als participant bij het project aangemeld. Het zonnepark wordt daardoor niet 60, maar 82 hectare groot. Financieel is dat aantrekkelijk, maar het is niet de hoofdreden, zegt Stam.Volgens Jannie Stam worden ze er nog niet anders op aangekeken in het dorp. Voor het protest heeft ze respect. En dat is volgens haar wederzijds.