'Kans op herhaling verkrachting groot' De rechtbank in Assen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het Openbaar Ministerie vindt het onverantwoord om een 44-jarige man uit Assen, die verdacht wordt van een verkrachting in Groningen, een deels voorwaardelijke straf op te leggen. De optie tbs met voorwaarden moet daarom worden onderzocht. Dat vindt de officier van justitie.

Tbs zonder dwang

De uit Helmond afkomstige Assenaar kampt met hardnekkige problematiek. Hij zal een langdurig behandeltraject moeten ondergaan om de kans op herhaling te verminderen. De mogelijkheden zijn met een deels voorwaardelijk opgelegde straf beperkter. Mogelijkheden tot een tbs zonder dwang maar met strikte voorwaarden moet nader worden onderzocht. De Assenaar leeft nu in een beschermde woonvorm en werkt goed mee met behandelaars.



Bijten

De Assenaar is een bekennende verdachte. Hij vergreep zich aan een vrouw op 18 november 2016 in Groningen. Hij duwde haar op de grond, beet haar en belette de vrouw om hulp te roepen.



"De kans op herhaling is te groot", zei de officier. De Assenaar is eerder veroordeeld geweest voor eenzelfde feit maar ook voor een levensdelict. "Op basis van wat we nu van de man weten moet worden bekeken of tbs met voorwaarden ook een optie kan zijn."



De zaak wordt later dit jaar inhoudelijk behandeld.