Wat is er dit weekend te doen in Drenthe? Het is dit weekend nationale bijentelling (foto: Lex van Lieshout ANP)

ASSEN - Het weer lijkt zich ook het komende weekend nog van zijn goede kant te laten zien. Alle reden dus om er zaterdag en zondag op uit te trekken. We zetten een paar agendatips op een rijtje:

Nationale bijentelling

In het weekend van 21 en 22 april organiseren Landschapsbeheer Drenthe en Het Drentse Landschap samen met Nederland Zoemt de eerste Nationale Bijentelling. Iedereen wordt opgeroepen om mee te doen aan dit landelijk onderzoek door in de tuin gedurende een half uur bijen te tellen. Dit onderzoek is nodig omdat het niet goed gaat met wilde bijen. Ruim de helft van de bijna 360 bijensoorten in Nederland wordt bedreigd. Meer informatie is te vinden op www.nederlandzoemt.nl/bijentelling.



Tomaatvliegen in Assen

De modelvliegclub in Assen houdt zaterdag een tomaatvliegwedstrijd. De modelvliegtuigen krijgen bovenop de vleugels een bekertje met een kleine tomaat daarin. De vlieger moet proberen tijdens de vlucht de tomaat zo dicht mogelijk bij een rode stip op het midden van het vliegveld te laten vallen. Locatie: Modelvliegveld de Vriezerhoek 1 in Ubbena, aanvang zaterdag 13.30 uur.



Culinair Aa en Hunze on Tour

Lokale restaurants in de gemeente Aa en Hunze laten zien wat ze in huis hebben tijdens de Culinair Aa en Hunze on Tour. Bezoekers kunnen zaterdag proeven ven kleine en lekkere gerechtjes met plaatselijke ingrediënten. Van 16.00-23.00 uur, Spiekersteeg 1 Gieten.



Diggels en snuusterijen markt

Stichting Oostermoer houdt 21 april een diggels en snuusterijen markt op het schoolplein bij MFC De Spil in Gasselternijveen. Op de markt worden allerlei zaken als speelgoed, huishoudelijke artikelen en gereedschap aangeboden. De opbrengst is bestemd voor de organisatie van het Oostermoerfeest dat in juli gehouden wordt. Van 13.30-16.00 uur.



Hoe word ik een 'stiefkieker'

In Westerbork kun je zaterdag leren hoe je een 'stiefkieker' wordt, oftewel een levend standbeeld. In een workshop worden de geheimen onthuld hoe je een levend standbeeld kunt worden. Aan de orde komen drama, beweging, act en grime/kostuum. De workshop is geschikt voor iedereen, ervaring is niet nodig. Aanmelden kan via stiefkiekn.nl. Locatie: Oosteinde 11 Westerbork. Van 09.30 tot 12.30 uur.



Caveman Challenge

In Emmen wordt zondag de Caveman Challenge gehouden, een obstaclerun dwars door Emmen. De start is in het centrum en de route loopt door het oude dierenpark, over het Raadhuisplein, Wildlands, Oranjekanaal en Noordbargerbos. De afstanden bedragen 6,6 en 13,13 kilometer. De start is vanaf 11.30 uur.



Braderie in Vledder

​Zondag is er een sfeervolle braderie en vlomarkt in Vledder. Op de braderie zijn diverse standhouders aanwezig zijn met onder andere kleding, lederwaren, sieraden, en brocante. Ook is er een vlomarkt waar spullen van zolder en schuur voor leuke prijsjes van eigenaar kunnen wisselen. De markt wordt gehouden aan het Lesturgeonplein in Vledder en duurt van 13-17 uur.



Dat waren de agendatips voor dit weekend. Maar er is nog veel meer te beleven in onze provincie. Heb je zelf nog tips? Laat het ons dan weten en we het nemen mee in onze agenda. Veel plezier en fijn weekend!