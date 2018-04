Deel dit artikel:











Oalerwets Feesie wordt steeds groter Maarten Bosma en Johan de Jong (foto: RTV Drenthe)

BOVENSMILDE - Het bezoekersaantal van het Oalerwets Feesie groeide de afgelopen jaren bijna exponentieel. Dit jaar verwacht de organisatie ruim 1600 mensen per avond.

Geschreven door Josien Feitsma

"Het wordt groter dan ooit tevoren", vertelt Maarten Bosma van de organisatie. Het feest begon oorspronkelijk als feest van twee keten en is inmiddels moeilijk te missen.



Dit jaar heeft het feest een nieuw programma dat een breder publiek moet aantrekken. "Wij hadden altijd een programma wat meer voor de oudere mensen, we hadden niet zoveel te doen voor de jeugd. We wilden ook echt graag iets doen waar de jeugd ook echt vertier mee kon hebben."



Autocross keer terug

In het nieuwe programma hebben autocross, motorcross en verschillende activiteiten voor kinderen daarom een plekje gekregen. En dat is bijzonder want hiermee keert de autocross na 20 jaar terug in de regio Smilde.



"Daar zijn wij heel blij mee. Het is volgens mij wel uniek dat we dit op poten hebben weten te zetten samen met AutoSport Noord," zegt Bosma.



Ook AutoSport Noord is blij weer terug te zijn. "ASN is ontstaan in Smilde, dus ja je houdt toch altijd het hart voor Smilde, dus wij wilden graag meewerken", vertelt Johan de Jong. De race van morgen is bovendien de aftrap van het nieuwe seizoen. De Jong kijkt er daarom nog extra naar uit.



Tweede Zwarte Cross

Buurtbewoners noemen het feest, door zijn groeiende bezoekersaantal een mini versie van de Zwarte Cross. Toch ambieert Bosma geen tweede Zwarte Cross te worden. "Hoe groot we willen worden dat weten we niet precies. We organiseren iets voor en door de Smildigers maar ook voor de regio er omheen. We zien wel waar het schip strand."