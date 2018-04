Ondernemen in Drenthe: 'Wifi is een Drentse uitvinding'

HOOGEVEEN - Dat er uit Drenthe technieken komen die de wereld hebben veranderd weten we. Denk maar aan bluetooth. Maar er is meer. Wifi bijvoorbeeld.

Joeri van Leeuwen van Sterrenkundig instituut ASTRON uit Dwingeloo benadrukt het nog maar eens. Niet iedereen weet het. "In 1971 is het bedacht door drie mensen bij Astron. Ze keken naar een manier om de radiosignalen zo efficiënt mogelijk te meten. Dat hebben ze opgeschreven en dat is het patent van wifi."In de sterrenkunde worden meer technieken ontwikkeld die nu in onze samenleving worden gebruikt. "We hebben net de grootste computer van Nederland in Westerbork aangezet. Die verwerkt al meer data dan we gebruiken in heel Nederland. Veel ontwikkelingen van ons zitten nu in zendmasten en in chips in computers."Volgende week maandag en dinsdag zitten deskundigen en techneuten bij elkaar om na te denken over big data. ASTRON is straks het instituut in de wereld dat alle data van een nieuw SKA netwerk verwerkt. Dat komt neer op 160 terabyte per seconde. Meer dan dat er in de wereld wordt gebruikt voor internet. Maar daar moet wel techniek voor worden ontwikkeld.ASTRON is een internationaal instituut waar veel nieuwe technieken worden uitgevonden. "We zorgen dat de wereld nog verder gaat veranderen. In de schotels in Westerbork zitten nu ontvangers die straks gaan zorgen voor 7G en 8G. We praten nu over 5G, maar wij zijn al verder."Ondernemer Edward Doorten uit Pesse is druk met de realisering van een waterstofpomp bij zijn tankstation Green Planet. En dat is best nog een ingewikkelde kwestie. Doorten was jaren geleden een pionier in alternatieve brandstoffen. "We lopen voorop. Daardoor hebben we ook de kans om met Europese subsidies investeringen te doen om ons klaar te maken voor de toekomst."Een waterstofpomp is er niet zomaar. "We moeten hem pas maken. Da's een hele klus. Waterstof wordt een van de brandstoffen in de toekomst. Het gaat nog wel 15 jaar duren voordat het algemeen is."Jeroen Veen maakte het afgelopen jaar een keuze. Hij concentreert zijn bedrijf op het helpen van ondernemers bij het inzetten van social media. Tot dan was hij vooral actief op Instagram om promotie te maken voor mode.Maar volgens Veen is coaching meer iets voor hem. "Er is een hele grote markt voor. Ondernemers moeten een drempel over om het te gebruiken." En als ze die drempel over zijn, dan moeten ze weten wat ze willen. "Je doelgroep niet kennen is de allergrootste fout die wordt gemaakt. Je moet dat heel goed weten."'Ondernemen in Drenthe' is te zien op TV Drenthe na het nieuws. Of via de onderstaande link online.