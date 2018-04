Deel dit artikel:











Koning biedt hulp aan Maatschappij van Weldadigheid Minne Wiersma en koning Willem-Alexander (foto: Kim Stellingwerf)

FREDERIKSOORD - Directeur Minne Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid is uitermate tevreden over het verloop van het koningsbezoek vandaag. "Hij heeft aangeboden ons te helpen bij de nieuwe initiatieven die we hier willen ontplooien."

Koning Willem-Alexander bezocht vandaag de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord om het 200-jarig bestaan van de kolonie te vieren.



"We hebben twee dingen goed kunnen bespreken", aldus Wiersma. "Enerzijds de unieke geschiedenis in dit gebied, de basis van de verzorgingsstaat zoals we die nu kennen, en anderzijds dat we opnieuw betekenis willen geven aan die bijzondere geschiedenis." Daarbij deed de vorst een bijzonder aanbod aan de directeur: "Hij zei: 'Als het Rijk jullie zou kunnen helpen, dan weet je me te vinden.' Hij zou ons kunnen helpen om partijen om ons heen te krijgen zodat de plannen die we hebben verder kunnen worden versneld."



Het bezoek van de koning werd afgesloten met een eenmalige uitvoering van het Pauperparadijs. Wiersma: "We hadden een strak tijdsprotocol, maar eigenlijk wist ik al dat we zouden uitlopen. Dus halverwege de voorstelling zei ik tegen hem: 'Majesteit, we lopen iets uit.' Het maakte hem niet uit, hij vond het geweldig."