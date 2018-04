Deel dit artikel:











NOM ziet aantal banen groeien door eigen investeringen De NOM maakt in 2017 6,2 miljoen euro winst (foto Google Streetview)

GRONINGEN - Noordelijke ondernemingen hebben het afgelopen jaar volgens de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, NOM, flink geïnvesteerd.

Geschreven door Andries Ophof

Vanuit het budget van de NOM is 16 miljoen euro gestoken in nieuwe plannen van 78 bedrijven. Volgens de NOM heeft de investering zo'n 256 nieuwe banen opgeleverd.



Vandaag zijn de jaarcijfers van de NOM gepresenteerd. Uit die cijfers blijkt dat de NOM 6,2 miljoen euro winst heeft gemaakt. Aandeelhouders van de NOM zijn de drie Noordelijke provincies. Het doel van de NOM is de economische regio sterker te maken. Bovendien helpt de NOM bedrijven om te groeien.



De Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij doet ook mee in de campagne TopDutch. Een campagne om het Noorden als regio te promoten als goede vestigingsplaats.



Directeur Siem Jansen: “De start van de TopDutch campagne was één van de hoogtepunten, waarvan we in de komende jaren nog meer vruchten verwachten te plukken. Dat er positief over Noord-Nederland gesproken wordt, vergroot de eigenwaarde en dat stimuleert het ondernemerschap. Bovendien wordt het vestigingsklimaat aantrekkelijker".