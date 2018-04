Meepraten in Cassata: Schade wolf accepteren en snel compenseren

ASSEN - Nu de wolf terug is in Drenthe, de schade accepteren en snel compenseren. Dat is de stelling morgen in Cassata bij Radio Drenthe en u kunt erover meepraten.

De wolf houdt de gemoederen alweer lange tijd bezig, na dode dieren op verschillende plekken. Maar dna-onderzoek op enkele doodgebeten schapen en lammeren, heeft definitief uitgewezen dat de wolf terug is in Drenthe. Twee verschillende wolven blijken verantwoordelijk voor negen dode dieren.Omdat de wolf een beschermde diersoort is en dus niet afgeschoten mag worden, gaat de provincie in overleg met LTO, schapenhouders en natuurorganisaties, om te kijken welke maatregelen er genomen moeten worden. Er is al een meldpunt voor schade door wolven en een schaderegeling , die door BIJ12-Faunafonds wordt uitgevoerd.Sommigen zien als oplossing het plaatsen van elektrische hekwerken rond velden met schapen en zoogkoeien. Boeren zouden dan subsidie moeten krijgen voor de dure afrastering.LTO-voorzitter Saskia Duives van de sector Schapenhouderij noemt overal hekken 'onwerkbaar', aangezien schapen en ook koeien, van het ene veld naar het andere gaan. Zij voorspelt dat schapenhouders ermee stoppen, wanneer de wolf vrij baan krijgt. "Ook in Duitsland zijn complete gebieden ontschaapt, door oprukkende wolvenroedels", zegt ze.Duives, die stelt dat ons land te klein en te dichtbevolkt is, pleit ervoor een geschikt leefgebied in ons land te zoeken waar de wolf zich kan vestigen, "maar dan wel met een hek erom heen."Ook dat lijkt geen reële oplossing. Zolang de overheid de wolf als beschermde diersoort beschouwt, moeten we dode schapen of kalveren voor lief nemen, met een snelle, soepele schaderegeling voor gedupeerde boeren.De stelling in Cassata is:Stem en reageer ook op FacebookIn het Radioprogramma Cassata praat Margriet Benak morgenmiddag vanaf 12.10 uur met gedeputeerde Henk Jumelet en met Drents LTO-bestuurder Jan Bloemerts over de terugkeer van de wolf en de maatregelen die nodig zijn.