Michael van der Mark snelste tijdens 1e trainingsdag WK Superbikes

MOTORSPORT - Michael van der Mark klokte vandaag, tijdens de derde vrije training in de WK Superbikes op het TT Circuit van Assen, de snelste tijd van de dag. De Rotterdammer bleef de Italianen Marco Melandri en Michael Ruben Rinaldi voor.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

"Ik dacht eerst dat de tijd niet klopte. Maar toen zat ik terug te denken en toen dacht ik: het kan wel kloppen. Ik ben vooral blij dat we alleen maar kleine dingen aan het veranderen zijn. We hebben er in de derde sessie nieuwe banden ingezet en wat kleine elektronische aanpassingen gedaan. Maar het voelde eigenlijk allemaal al goed. Best verrassend", verklaart Van der Mark.



De vierde tijd van de dag was voor drievoudig wereldkampioen en regerend kampioen Jonathan Rea.



Van der Mark klokte een tijd van 1.35.156. Nadat de Nederlander deze tijd noteerde ging hij ter hoogte van Madijk nog bijna onderuit, maar wist ternauwernood een high-sider te voorkomen. De snelste tijd van Melandri was 1.35.3 en Rinaldi reed 1.35.5. Rea, die in de eerste twee trainingssessies de snelste was, reed met zijn Kawasaki in de tweede sessie zijn rapste tijd: 1.35.6.



Zware valpartij

Jake Gagne, van het Honda Red Bull Ten Kate Team uit Nieuwleusen, kwam tijdens de tweede trainingssessie hard ten val. Bij het uitkomen van Duikersloot kwam de Amerikaan naast de kerbstones waardoor zijn achterband grip verloor. Daarbij schoot het vizier van z'n helm los, waardoor Gagne met open vizier door de grindbak vloog. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar het team heeft inmiddels laten weten dat Gagne het naar omstandigheden goed maakt. Hij is dit weekend de enige rijder voor Ten Kate. Leon Camier haakte vorig weekend al geblesseerd af.



Walid Khan problemen met toerentalbegrenzing

Walid Khan uit Emmen kwam vanmorgen tijdens de eerste vrije training tot de tiende tijd (1'52.735) in het WK Supersport 300. In zijn tweede trainingssessie was hij de nummer dertig van het veld in 1'54.933.



"Net als bij het WK Superbikes moeten de Kawasaki"s terug in toerental van 12.000 naar 10.800. Dat doen ze om het spannender te maken. Maar softwarematig gaat dat niet. De snelheid komt en gaat. Het is erg vervelend. De organisatie moet dit oplossen. Dit ligt buiten onze macht. Zij zullen de softwaresleutel er weer aan moeten hangen", zegt teammanager Rob Vennegoor. Landgenoot Robert Schotman had dezelfde problemen.



Scott Deroue liet in de tweede vrije training met 1.50.887 de snelste tijd van de dag noteren. Met de tijden van de twee trainingssessies staat Khan voorlopig op plek 19.