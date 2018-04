Deel dit artikel:











Uitslaande brand in supermarkt Rolde [update] Supermarkt in Rolde in brand (foto: Van Oost Media) De brandweer waarschuwt om uit de rook te blijven (foto: Harmke Mulder)

ROLDE - In de supermarkt Plus in Rolde is brand uitgebroken. Het gaat volgens de brandweer om een grote uitslaande brand.

Er zijn geen mensen meer in de winkel aanwezig. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om de brand te blussen.



Ook waarschuwt de brandweer voor de rookontwikkeling. Er wordt opgeroepen om uit de rook te blijven, ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te schakelen.



Meer info volgt.