Uitslaande brand in supermarkt veroorzaakt veel rook in Rolde

ROLDE - In de supermarkt Plus in Rolde heeft vanavond brand gewoed. Het gaat volgens de brandweer om een grote uitslaande brand. Inmiddels is het sein brand meester gegeven.

Er waren geen mensen meer in de winkel aanwezig. De brandweer was met meerdere eenheden aanwezig om de brand te blussen. Er is aanzienlijke schade ontstaan aan het pand.De brandweer waarschuwde voor rookontwikkeling. Er werd opgeroepen om uit de rook te blijven, ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te schakelen.Waardoor de brand is ontstaan is nog onbekend. Er kwamen veel mensen uit het dorp naar de supermarkt om te kijken naar de brand.De supermarkt aan de Grolloërstraat was nog maar kort geleden omgebouwd tot Plus. Bovendien staat het pand op de nominatie om gesloopt of verbouwd te worden. Of de brand gevolgen heeft voor deze plannen is nog onbekend.