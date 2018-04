Deel dit artikel:











Veld kapot: FC Den Bosch - FC Emmen afgelast Het veld in Den Bosch is kapot

VOETBAL - Het duel FC Den Bosch - FC Emmen is afgelast vanwege een kapotte (kunst)grasmat in een van de strafschopgebieden.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Scheidsrechter Sander van der Eijk kwam daar tijdens de warming-up van beide teams achter.



Er kwam nog wel een restaurateur naar De Vliert, maar de problemen waren te groot om de veiligheid te garanderen (en alles te repareren binnen de tijd). Het duel zou om 20.45 uur gespeeld worden, maar dat gaat dus definitief niet gebeuren.



Het is nog niet bekend wanneer Emmen het duel in Den Bosch moet inhalen, maar waarschijnlijk is dat aanstaande maandag.