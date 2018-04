Deel dit artikel:











Zaalvoetbalsters KTP Nieuw-Roden na penalty's uitgeschakeld om landstitel Teleurstelling bij KTP-Nieuw Roden (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

ZAALVOETBAL - De dames van KTP Nieuw-Roden zijn uitgeschakeld in de strijd om het landskampioenschap. In de tweede halve finale-wedstrijd verloren de Drentse vrouwen uiteindelijk na verlenging en strafschoppen van Pernis. In de reguliere speeltijd werd het 1-1.

Geschreven door Karin Mulder

Pernis won ook vorig weekend thuis in Schiedam de eerste onderlinge ontmoeting al met 3-1.



Trainer Andy de Jong van KTP Nieuw-Roden kon na afloop meteen de vinger op de zere plek leggen. "Tijdens de competitie waren we met afstand de beste. Nu komt er druk op in de play-offs en dan blokkeren we. Er werd veel te weinig gecreëerd."



Eerste helft 1-0

Renée Huizinga uit Assen opende de score in de eerste helft. De international kapte behendig haar tegenstander uit en zorgde voor de 1-0 voor de thuisploeg. Dat was ook meteen de ruststand.



Tweede helft

Met nog twee minuten op de klok in de tweede helft maakte Jennifer Oliveira de gelijkmaker voor Pernis. Grytsje van den Berg passte de bal op haar keepster Joukje van der Meer, maar legde hem daarmee panklaar voor de tegenstander. Pernis profiteerde.



Omdat er uit iedere play-off-wedstrijd een winnaar moet komen, werd er met twee keer vijf minuten verlengd. In die verlenging werd niet gescoord waarna er dus penalty's genomen moesten worden. Amber van der Donk miste haar strafschop voor de Drentse vrouwen, maar Pernis scoorde evenmin. Uiteindelijk was de gemiste penalty van Nikki Bosman de genadeklap.



Bekerwinnaar

Drie weken geleden won KTP Nieuw-Roden wel voor het eerst de nationale beker. Ook toen was Pernis de tegenstander.



De ploeg uit Drenthe verloor vorig jaar de finale om de landstitel tegen Drachtster Boys. Zij hebben zich vanavond wel opnieuw geplaatst voor de finale.