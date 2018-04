Leefbaar Tynaarlo: Bouw supermarkt Ter Borch langs de A7

VRIES - Leefbaar Tynaarlo wil laten onderzoeken of de geplande supermarkt bij de wijk Ter Borch niet beter kan worden gebouwd bij het bedrijventerrein langs de A7.

Dat schrijft de partij vandaag in een brief aan de gemeenteraad. Leefbaar Tynaarlo is sinds de verkiezingen de grootste fractie in de raad en zit voor het eerst in het nieuwe college.De bouw van de supermarkt vlak naast twee basisscholen in Ter Borch roept veel weerstand op bij de wijkbewoners. Ze zijn bang voor verkeersoverlast.Volgens Leefbaar Tynaarlo kan de supermarkt beter op een plek langs de A7 worden gebouwd. Daar zijn al een transferium en een hotel met veel parkeerplaatsen. Ook zou McDonalds overwegen langs de A7 een vestiging te openen.Bovendien wil de gemeente Groningen ten noorden van de A7 2500 woningen bouwen. Volgens Leefbaar Tynaarlo zou dat een prima verzorgingsgebied zijn voor de nieuwe supermarkt.