FC Den Bosch-directeur: Assistent-scheidsrechter trok gras kapot

VOETBAL - FC Den Bosch-directeur Paul van der Kraan was na afloop furieus over de afgelasting van het duel tegen FC Emmen.

Veld kapot: FC Den Bosch - FC Emmen afgelast

FC Den Bosch - FC Emmen verplaatst naar maandagavond

Volgens de preses was het kapotte veld binnen de afgesproken tijd gerepareerd en had er gewoon gevoetbald kunnen worden. Maar daar stak scheidsrechter Van der Eijk een stokje voor, omdat er op meerdere plekken schade was ontdekt en de veiligheid van de spelers niet gegarandeerd kon worden. Volgens Van der Kraan was de assistent-scheidsrechter hier mede schuldig aan: Wij kregen drie kwartier de tijd om het te repareren. Dat was gelukt. Maar éénn van de assistenten vond het nodig om aan het gras te plukken. Hij heeft op meerdere plaatsen het gras kapot getrokken", aldus Van der Kraan tegenover Omroep Brabant.(FC Den Bosch-directeur Paul van der Kraan)Scheidsrechter Van der Eijk was het niet eens met de lezing van de Den Bosch-directeur. "We hebben het veld gecontroleerd. Je kon het beton gewoon op meerdere plekken zien liggen. Er was geen twijfel, absoluut niet. Het was te gevaarlijk om te spelen."