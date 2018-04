Deel dit artikel:











Natuurbrand bij Baggelhuizerplas in Assen Brand bij Baggelhuizerplas (foto: Van Oost media) De brandweer bestrijdt het vuur (foto: Van Oost media)

ASSEN - Langs de Zoom bij de wijk Kloosterveen in Assen woedde vrijdagavond een natuurbrand.

Het gaat om het voormalig militair oefenterrein tussen het Gulf-tankstation en de Baggelhuizerplas. Volgens een woordvoerder van de brandweer is er een gebied ter grootte van een voetbalveld in vlammen opgegaan.



De brand was aan het einde van de avond onder controle. De brandweer omsingelde de brandhaard en houdt het gebied nat met veel water.