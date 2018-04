Wisselende reacties na bijeenkomst over Tiny Houses bij Beilen

HOLTHE - Bij de eerste bijeenkomst voor de plannen met Tiny Houses op het Lievingerveld bij Beilen waren achttien geïnteresseerden. Ze werden gisteravond bijgepraat in het dorpshuis van Holthe.

De reacties achteraf waren wisselend. Een paar mensen waren enthousiast. Toch was er ook kritiek. Sommigen vonden het huisontwerp niet klein genoeg, het project niets nieuws of willen liever helemaal afgezonderd wonen.Een van de aanwezigen was Jitske Teeuwissen uit Makkum. "Wij willen graag kleiner en flexibeler gaan wonen. We hebben een groot huis met een enorm stuk grond, maar dat onderhoud en dat werken in de moestuin, dat ga ik niet meer zo lang volhouden. Wat ik het leuke vind aan het project zoals het hier vanavond wordt gepresenteerd, is dat als je het met een groep kan doen, je wel veel groen kunt hebben zonder dat je daar veel werk aan hebt."Het hebben van een Tiny House is een trend dat is overgewaaid vanuit Amerika en past bij mensen met een minimalistische levensstijl. De meeste huizen zijn maximaal vijftig vierkante meter groot. Voordelen zijn dat de woonlasten lager liggen, ze meestal duurzaam en zelfvoorzienend zijn en dat je in de meeste gevallen in een groene omgeving woont.In Nederland is vooral de gedachte van het hebben van een hutje op de hei populair, maar dat is volgens projectleider Henk Leenders moeilijk te realiseren. "We hebben in Nederland relatief weinig natuurgebieden zoals heide en die worden ook goed beschermd. Dat bouwen daar niet mogelijk is, is zeer terecht."De gemeente Midden-Drenthe heeft met het Lievingerveld, een stuk grond van 22 hectare naast de Beilerstroom, het plan om een duurzame wijk te bouwen, waarbij bewoners naar eigen inzicht invulling mogen geven aan hun kavel. Er zijn daardoor relatief weinig regels, wel moeten ze zelf wegen en riolering aanleggen. Andere eisen zijn dat de bebouwing niet hoger mag zijn dan tien meter en dat veertig procent van de kavel de functie van 'weide' moet hebben. Volgens Henk Leenders zijn dat geschikte richtlijnen voor Tiny Houses.De natuur van het Lievingerveld maakt het daarnaast ook aantrekkelijk. "Het Lievingerveld is een heel mooi coulissen terrein met bossages en waterlopen. Dat is toch wonen in de natuur, alleen zonder dat het de stempel natuurgebied heeft, dus mag er wel gebouwd worden."