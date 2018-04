Deel dit artikel:











Cambuur enige overgebleven concurrent voor FC Emmen Bekijk hier alle uitslagen en standen van gisteravond

VOETBAL - Cambuur is FC Emmen gisteravond op de ranglijst in de Jupiler League voorbij gegaan. De ploeg uit Friesland, getraind door René Hake, versloeg op eigen veld Helmond Sport met 4-1 en staat nu één punt boven FC Emmen op de 7e plek die recht geeft op een halve finaleplek in de play-offs.





Lees ook: Veld kapot: FC Den Bosch - FC Emmen afgelast



Cambuur sluit volgende week zaterdag de reguliere competitie af met een uitduel tegen Telstar, dat zich al verzekerd weet van een plek in de halve finale van de play-offs. FC Emmen speelt maandag de inhaalwedstrijd tegen FC Den Bosch en sluit volgende week zaterdag thuis af tegen hekkensluiter Jong FC Utrecht.



MVV en Almere City vormen geen bedreiging meer

MVV en Almere City FC, die voorafgaand aan speelronde 37 FC Emmen ook nog konden passeren, zijn daarvoor inmiddels kansloos. MVV speelde gelijk tegen FC Oss (1-1) en Almere City FC verloor met 3-2 van FC Eindhoven.



Zes teams zeker van play-offs

Inmiddels zijn zes teams zeker van deelname aan de play-offs (1e of 2e ronde) en vechten nog zeven ploegen voor de laatste twee plekken: MVV, Almere City FC, FC Volendam, FC Eindhoven, FC Oss en FC Den Bosch.



Welke ploeg wordt kampioen

Overigens is ook nog niet bekend welke ploeg direct promoveert in de Jupiler League. Met nog 1 duel te spelen staat Fortuna Sittard er het beste voor met 75 punten, terwijl naaste belager NEC op 73 punten staat.



Volgende week zaterdag speelt NEC uit bij FC Dordrecht, terwijl Fortuna Sittard op eigen veld Jong PSV op bezoek krijgt.



Hieronder alle uitslagen van gisteravond

MVV Maastricht - FC Oss 1-1

NEC - Jong AZ 2-0

RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles 2-1

FC Volendam - Jong Ajax 1-2

SC Cambuur - Helmond Sport 4-1

FC Eindhoven - Almere City FC 3-2

De Graafschap - Telstar 1-0

Jong FC Utrecht - Fortuna Sittard 0-1

Jong PSV - FC Dordrecht 4-2



Stand in de Jupiler League:

1. Jong Ajax 37-76

2. Fortuna Sittard 37-75

3. NEC 37-73

4. De Graafschap 37-64

5. Jong PSV 37-64

6. Telstar 37-61

7. Cambuur 37-55

8. FC Emmen 36-54

9. MVV 37-50

10. Almere City FC 37-49

11. FC Volendam 37-46

12. FC Eindhoven 37-46

13. FC Dordrecht 37-46

14. FC Oss 37-45

15. Jong AZ 37-45

16. FC Den Bosch 36-44

17. Go Ahead Eagles 37-37

18. RKC 37-36

19. Helmond Sport 37-35

20. Jong FC Utrecht 37-26

De Drentse club heeft, vanwege de afgelasting van gisteravond, wel een duel minder gespeeld en een beter doelsaldo. Cambuur staat na gisteravond op +4, terwijl FC Emmen op +7 staat.Cambuur sluit volgende week zaterdag de reguliere competitie af met een uitduel tegen Telstar, dat zich al verzekerd weet van een plek in de halve finale van de play-offs. FC Emmen speelt maandag de inhaalwedstrijd tegen FC Den Bosch en sluit volgende week zaterdag thuis af tegen hekkensluiter Jong FC Utrecht.MVV en Almere City FC, die voorafgaand aan speelronde 37 FC Emmen ook nog konden passeren, zijn daarvoor inmiddels kansloos. MVV speelde gelijk tegen FC Oss (1-1) en Almere City FC verloor met 3-2 van FC Eindhoven.Inmiddels zijn zes teams zeker van deelname aan de play-offs (1e of 2e ronde) en vechten nog zeven ploegen voor de laatste twee plekken: MVV, Almere City FC, FC Volendam, FC Eindhoven, FC Oss en FC Den Bosch.Overigens is ook nog niet bekend welke ploeg direct promoveert in de Jupiler League. Met nog 1 duel te spelen staat Fortuna Sittard er het beste voor met 75 punten, terwijl naaste belager NEC op 73 punten staat.Volgende week zaterdag speelt NEC uit bij FC Dordrecht, terwijl Fortuna Sittard op eigen veld Jong PSV op bezoek krijgt.MVV Maastricht - FC Oss 1-1NEC - Jong AZ 2-0RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles 2-1FC Volendam - Jong Ajax 1-2SC Cambuur - Helmond Sport 4-1FC Eindhoven - Almere City FC 3-2De Graafschap - Telstar 1-0Jong FC Utrecht - Fortuna Sittard 0-1Jong PSV - FC Dordrecht 4-21. Jong Ajax 37-762. Fortuna Sittard 37-753. NEC 37-734. De Graafschap 37-645. Jong PSV 37-646. Telstar 37-617. Cambuur 37-558. FC Emmen 36-549. MVV 37-5010. Almere City FC 37-4911. FC Volendam 37-4612. FC Eindhoven 37-4613. FC Dordrecht 37-4614. FC Oss 37-4515. Jong AZ 37-4516. FC Den Bosch 36-4417. Go Ahead Eagles 37-3718. RKC 37-3619. Helmond Sport 37-3520. Jong FC Utrecht 37-26