Fruitteler snapt niets van btw-verhoging op groente en fruit De btw op fruit gaat omhoog (foto: ANP/Remko de Waal)

MARWIJKSOORD - Wat fruitteler Kees Goense vindt van de verhoging van de btw op groente en fruit? "Daar ben ik verbolgen over. Kwaad zelfs."

Het kabinet verhoogt het btw-tarief voor levensmiddelen van 6 naar 9 procent. Dat geldt dus ook voor groente en fruit. Voedingsdeskundigen en artsen snappen dat niet. Zij vrezen dat mensen minder gezond eten gaan kopen, als de belasting erop omhoog gaat.



Gat in begroting

Volgens Goense, eigenaar van de gelijknamige landwinkel in Markwijksoord, leeft de btw-kwestie ook volop in de fruit- en groentesector. "Ik denk niet dat we er onderuit komen. De verhoging is een middel van de overheid om een gat van 400 miljoen euro in de begroting te dichten."



Minister Carola Schouten zei afgelopen week in de Tweede Kamer dat er geen uitzondering voor groente en fruit gemaakt kan worden, vanwege Europese regels.



'Kwalijke zaak'

Goense vindt het een 'kwalijke zaak' dat de overheid extra gaat heffen op gezonde producten. "Ik vind het logischer dat je juist op ongezond voedsel, waar allemaal E-nummers in zitten, extra belasting heft. Dat je die producten minder aantrekkelijk maakt door ze duurder te maken."



Daarnaast gaat het volgens hem ook in tegen allerlei acties en campagnes van bijvoorbeeld sportverenigingen. "In kantines van voetbalclubs proberen ze gezond eten te stimuleren en de overheid doet vervolgens het tegenovergestelde. Dat snap ik niet."



Minder verkoop?

Of Goense door de verhoging van de btw in zijn winkel minder gaat verkopen, kan hij niet zeggen. "Naar onze landwinkel komen mensen die bewust kiezen voor onze producten en daar hebben ze ook wat voor over. Maar mensen die bijvoorbeeld wat minder te besteden hebben, zullen keuzes moeten gaan maken."



Hij verwacht dat de prijzen van groente en fruit door de btw-stijging ook omhoog zullen gaan, wat weer alles te maken heeft met de winstmarge van de ondernemer. "We moeten er toch wat aan overhouden."



Bezuinigen op eten

De fruitteler uit Marwijksoord is het wel eens met de kritiek van artsen en voedingsdeskundigen, dat mensen minder gezond eten gaan kopen als het duurder wordt. "We willen drie keer per jaar op vakantie, een mooie auto op de oprit en een mooie tuin. Dan bezuinigingen we maar op voedsel. Zo zit de Nederlander nu eenmaal in elkaar."