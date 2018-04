Supermarkt in Rolde minstens een week dicht na brand

ROLDE - De Plus-supermarkt in Rolde blijft minstens een week dicht, na de brand van gisteravond. Dat laat eigenaar Chris Marinus aan RTV Drenthe weten.

De brand brak vrijdagavond rond een uur of acht uit. Marinus schrok flink toen hij daar bericht van kreeg. "Je denkt altijd dat het bij een ander is, maar nu overkomt het je zelf. Heftig."Over de schade valt volgens de eigenaar nog niet veel te zeggen. "We halen alles uit de winkel. De waterschade van het blussen valt mee, maar vooral de geur en de roet zit overal."We hopen vrijdag weer open te kunnen, maar het kan ook zo nog maar een week langer duren. Dat kan ik nu nog niet precies zeggen." Marinus geeft aan verzekerd te zijn, maar moet nog wel met de verzekeraar in overleg over de details.